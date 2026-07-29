Partir en montagne, ça se prépare! CAUTERETS Cauterets

Informations pratiques

Cauterets

Partir en montagne, ça se prépare!

CAUTERETS Avenue de la Gare Cauterets Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 17:00:00

fin : 2026-08-14 19:00:00

Date(s) :

2026-08-14

Les activités en montagne présentent toujours un risque. Il peut être limité si vous êtes bien préparé. Comment bien se ravitailler pour mieux randonner ? Comment préparer sa randonnée en amont (météo, sac, etc. ) ? Quels sont les comportements à adopter en cas d’accident? sont autant de questions que vous pourrez aborder avec des professionnels de la montagne disponibles pour vous.

Au programme également projection du film Les plaisirs de la montagne en sécurité

Renseignements au 05 62 92 52 56

Entrée libre et gratuite.

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CAUTERETS Avenue de la Gare Cauterets 65110 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 7 72 36 22 04

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Mountain activities always involve some risk. This risk can be minimized if you are well prepared. How can you pack the right supplies to make your hike more enjoyable? How should you prepare for your hike in advance (weather, backpack, etc.)? What steps should you take in the event of an accident? These are just some of the questions you can discuss with mountain professionals who are available to assist you.

Also on the program: a screening of the film “The Joys of the Mountains in Safety”

For more information, call 05 62 92 52 56

Admission is free.

L’événement Partir en montagne, ça se prépare! Cauterets a été mis à jour le 2026-07-26 par Parc National des Pyrénées|CDT65