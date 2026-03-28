Partout partout Divadlo Théâtre Marseille 5e Arrondissement
jeudi 12 novembre 2026 · Divadlo Théâtre · Marseille 5e Arrondissement
Informations pratiques
Marseille 5e Arrondissement
Partout partout
Jeudi 12 novembre 2026 à partir de 10h et à partir de 11h15. Divadlo Théâtre 69 rue Sainte-Cécile Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-12
fin : 2026-11-12
Date(s) :
2026-11-12
Le Divadlo se veut être l’un des pionniers sur Marseille en matière de spectacles très jeune public.Enfants
Mêlant musique, chansons, ritournelles, mouvement et objets, ce spectacle est un croisement de plusieurs registres artistiques. L’artiste, accompagnée de son ukulélé, joue avec la répétition de situations et valorise les petites choses du quotidien. Une histoire de quête insolite dans toutes les pièces de la maison… les oreilles aux aguets… .
Divadlo Théâtre 69 rue Sainte-Cécile Marseille 5e Arrondissement 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Divadlo aims to be one of Marseille’s pioneers in the field of performances for very young audiences.
L’événement Partout partout Marseille 5e Arrondissement a été mis à jour le 2026-07-24 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille
À voir aussi à Marseille 5e Arrondissement (Bouches-du-Rhône)
- Ciné plein air Hit the Road Place Jean Jaurès Marseille 5e Arrondissement 14 août 2026
- Côté Cour Cour intérieure de la Mairie des 4e et 5e arrondissements Marseille 5e Arrondissement 18 août 2026
- Kouss Kouss en partage La Plaine Marseille 5e Arrondissement 21 août 2026
- The Jazz Room un voyage au cœur de La Nouvelle-Orléans Cabaret l’Etoile Bleue Marseille 5e Arrondissement 29 août 2026
- Zack mon ami le petit robot Archange Théâtre Marseille 8e Arrondissement 10 septembre 2026