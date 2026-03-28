Partout partout Divadlo Théâtre Marseille 5e Arrondissement

Informations pratiques

Marseille 5e Arrondissement

Partout partout

Jeudi 12 novembre 2026 à partir de 10h et à partir de 11h15. Divadlo Théâtre 69 rue Sainte-Cécile Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-12

fin : 2026-11-12

Date(s) :

2026-11-12

Le Divadlo se veut être l’un des pionniers sur Marseille en matière de spectacles très jeune public.Enfants

Mêlant musique, chansons, ritournelles, mouvement et objets, ce spectacle est un croisement de plusieurs registres artistiques. L’artiste, accompagnée de son ukulélé, joue avec la répétition de situations et valorise les petites choses du quotidien. Une histoire de quête insolite dans toutes les pièces de la maison… les oreilles aux aguets… .

Divadlo Théâtre 69 rue Sainte-Cécile Marseille 5e Arrondissement 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Divadlo aims to be one of Marseille’s pioneers in the field of performances for very young audiences.

L’événement Partout partout Marseille 5e Arrondissement a été mis à jour le 2026-07-24 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille