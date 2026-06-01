Parure néolithique, Muséum de Toulouse, Toulouse

Parure néolithique Samedi 13 juin, 14h00 Muséum de Toulouse Haute-Garonne

Tarif : inclus dans le billet d’entrée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T14:00:00+02:00 – 2026-06-13T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-13T14:00:00+02:00 – 2026-06-13T17:00:00+02:00

Après une courte présentation des formes d’art préhistorique (peinture, gravure, sculpture) à travers des modèles 3D, les enfants expérimentent les gestes d’autrefois en réalisant leur propre parure. Ils créent leur collier ou bracelet à partir de matériaux naturels et gravent un pendentif en stéatite, comme à la Préhistoire !

Intervenant : Association Cerac

Public famille/enfant dès 3 ans

Durée par atelier : 15 minutes

Tarif : inclus dans le billet d’entrée

En accès libre

Lieu de rdv : Table de médiation dans le Muséum

Muséum de Toulouse 35 allées Jules Guesde, 31000 Toulouse Toulouse 31400 Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Haute-Garonne Occitanie 05 67 73 84 84 https://museum.toulouse-metropole.fr/ Le Muséum de Toulouse se tient au carrefour du monde des sciences, de la culture, de la pédagogie, des enjeux et des questions de société. Il invite le visiteur à s’interroger sur son rapport au monde vivant qui l’entoure. Métro : ligne B – station Carmes ou Palais de Justice. Tramway : lignes T1 et T2 – arrêt Palais de Justice. Bus : Linéo 9 – arrêt Grand Rond

Découvrez la Préhistoire en famille lors d’un atelier créatif et ludique accessible dès 3 ans, avec l’accompagnement des parents. Dans le cadre des Journées Européennes de l’Archéologie 2026. JEA

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