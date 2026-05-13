Parures du vivant, Muséum de Toulouse, Toulouse

Parures du vivant Samedi 23 mai, 17h00 Muséum de Toulouse Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:59+02:00

Fin : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:59+02:00

Ce projet collectif réunit les étudiants de première et deuxième année du DNMADe Graphisme de Cahors autour d’une étude approfondie des parures du vivant, explorant les caractéristiques chromatiques, formelles et texturales du monde animal. Après des recherches de terrain au parc de Gramat et une analyse documentaire au Muséum de Toulouse ainsi qu’à la médiathèque Émile Cartailhac, les étudiants ont élaboré une taxonomie graphique rigoureuse prenant la forme d’un objet éditorial inspiré de la médiation scientifique.

L’ouvrage propose une immersion visuelle et sensible dans la diversité des espèces à travers une série de livrets thématiques. Cette démarche sera partagée avec le public lors de la Nuit des Musées au Muséum de Toulouse, grâce à un parcours ludique conçu pour éveiller la curiosité et une présentation pédagogique détaillant les étapes de création et de réflexion technique au cœur de la médiathèque.

Muséum de Toulouse 35 All. Jules Guesde, 31000 Toulouse, France Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie 0567738400 https://www.museum.toulouse.fr Avec la terre, une « Planète active », c’est la découverte du fonctionnement intime de notre planète et des forces de l’infiniment petit. L’espace « Merveilleuse alchimie » présente les beautés du monde minéral : c’est un véritable écrin où milles couleurs scintillent… Ensuite c’est l’infiniment grand, la gravitation, le système solaire. Puis la « Terre s’anime » avec ses séismes et ses « cicatrices », ses volcans, son érosion…le sol tremble, un ruisseau passe sous mes pieds…la vie est là, toute proche… Nommer les choses et les êtres vivants, ordonner et classer… une préoccupation constante de l’Homme qui cherche à s’y reconnaître. Sans cesse remise en question à la lumière des connaissances ou des usages, nos classifications évoluent. Et les hiérarchies d’hier ne sont plus celles d’aujourd’hui. Arbre généalogique, « arbres de vie », je me demande sur quelle branche je suis assis… Affronter l’immensité : « L’Escalier du temps » entre « Continuum et ruptures ». La notion de temps commence à se faire sentir à mesure que les périodes de continuité et de rupture se succèdent : c’est l’évolution permanente du vivant. Un renouvellement incessant qui fait de l’Homme un passager de la Terre. S’alimenter, se reproduire, se protéger, se déplacer, communiquer : l’Homme partage avec tous les êtres vivants les mêmes grandes fonctions. Ici les masques, les outils de défense, les insignes corporels…en sont autant de témoignages. Provoquer le futur : devant le tableau de bord de la Planète, je consulte une sorte de carnet de santé de la Terre, je lui prends le pouls, et je m’interroge sur la vie de demain…

La classe, l’œuvre !