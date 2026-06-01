Pas de mode d’emploi mais plein d’astuces à partager: viens papoter parentalité Plaine de l’Isle verte Soustons mardi 23 juin 2026.

Soustons

Pas de mode d’emploi mais plein d’astuces à partager: viens papoter parentalité

Plaine de l’Isle verte Avenue de Labouyrie Soustons Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-23 15:00:00

fin : 2026-06-23 17:00:00

Date(s) :

2026-06-23

Venez partager vos expériences, échanger des conseils et rencontrer d’autres parents pour un moment convivial et enrichissant entre parents avec Aline.

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Plaine de l’Isle verte Avenue de Labouyrie Soustons 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 41 37 23 parentalite@mairie-soustons.fr

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English : Pas de mode d’emploi mais plein d’astuces à partager: viens papoter parentalité

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L’événement Pas de mode d’emploi mais plein d’astuces à partager: viens papoter parentalité Soustons a été mis à jour le 2026-06-10 par OTI LAS