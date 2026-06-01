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PAS SI BETES Mérinchal

PAS SI BETES Mérinchal

PAS SI BETES Mérinchal vendredi 26 juin 2026.

Adresse : Rue du Château de la Mothe

Ville : 23420 Mérinchal

Département : Creuse

Début : vendredi 26 juin 2026

Fin : vendredi 26 juin 2026

Heure de début : 21:00:00

Tarif :

Mérinchal

PAS SI BETES

Rue du Château de la Mothe Mérinchal Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 21:00:00
fin : 2026-06-26

Date(s) :
2026-06-26

Pas si Bêtes
Dans le cadre de la fête patronale
Cher en Scènes présente
Ballade chimérique entre animaux et humains   .

Rue du Château de la Mothe Mérinchal 23420 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 05 11 88 

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English : PAS SI BETES

L’événement PAS SI BETES Mérinchal a été mis à jour le 2026-06-17 par Marche et Combraille en Aquitaine

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