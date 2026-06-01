PAS SI BETES Mérinchal
PAS SI BETES Mérinchal vendredi 26 juin 2026.
Mérinchal
PAS SI BETES
Rue du Château de la Mothe Mérinchal Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 21:00:00
fin : 2026-06-26
Date(s) :
2026-06-26
Pas si Bêtes
Dans le cadre de la fête patronale
Cher en Scènes présente
Ballade chimérique entre animaux et humains .
Rue du Château de la Mothe Mérinchal 23420 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 05 11 88
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English : PAS SI BETES
L’événement PAS SI BETES Mérinchal a été mis à jour le 2026-06-17 par Marche et Combraille en Aquitaine
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