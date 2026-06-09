PASION DE BUENA VISTA SALLE HORIZON Muret

Muret

PASION DE BUENA VISTA

SALLE HORIZON Avenue des Pyrénées Muret Haute-Garonne

Tarif : 45 – 45 – 65 EUR

45

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-02-05

fin : 2027-02-05

Date(s) :

2027-02-05

Pasión de Buena Vista sera de nouveau en tournée dans toute la France en 2027.

Un spectacle vibrant en hommage à la musique cubaine à (re)découvrir !

Pasión de Buena Vista met en lumière toute la richesse de la musique cubaine ainsi que ses danses emblématiques la Rumba, le Mambo, le Cha Cha Cha et la Salsa. Le spectacle fait revivre les chansons traditionnelles et rassemble autour de titres légendaires, connus de tous Bésame Mucho, Hasta Siempre Comandante, Guantanamera, Quizás, quizás, ou encore Chan Chan du grand Compay Segundo. etc.

Entre rythmes envoûtants, élégance des chorégraphies et mélodies inoubliables, c’est une véritable immersion au cœur des nuits cubaines.

Le Buena Vista Band est formé de chanteurs aux voix uniques et de musiciens talentueux venus tout droit de Cuba. La formation de danse El Grupo de Bailar quant à elle est composée d’extraordinaires danseurs, qui ont prouvé leur talent à La Havane. 45 .

SALLE HORIZON Avenue des Pyrénées Muret 31600 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 51 77 13

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English :

Pasión de Buena Vista will be touring France again in 2027.

A vibrant tribute to Cuban music to be (re)discovered!

L’événement PASION DE BUENA VISTA Muret a été mis à jour le 2026-06-09 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE