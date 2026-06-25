PASS KIDS EDUCATION À L’ENVIRONNEMENT Parc de la Prade Saint-Cyprien
lundi 24 août 2026 · Parc de la Prade · Saint-Cyprien
Informations pratiques
Saint-Cyprien
PASS KIDS EDUCATION À L’ENVIRONNEMENT
Parc de la Prade Avenue Maréchal Leclerc Saint-Cyprien Pyrénées-Orientales
Tarif : 5 – 5 – 5
Tarif de base plein tarif
Plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-24 14:30:00
fin : 2026-08-24 16:30:00
Date(s) :
2026-08-24
Les lundis d’août de 14h30 à 16h30 > Education à l’environnement.
Découverte de la faune et la flore des ateliers nature par Laëtitia Leclercq les p’tites graines en vadrouille pour les enfants de 6 à 12 ans.
Lundi 24 août > C’est l’histoire d…
.
Parc de la Prade Avenue Maréchal Leclerc Saint-Cyprien 66750 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 21 01 33
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English :
Mondays in August from 2:30 p.m. to 4:30 p.m. > Environmental education.
Discover the flora and fauna of nature workshops led by La%EBtitia Leclercq, “Les p’tites graines en vadrouille,” for children ages 6 to 12.
Monday, August 24 > This is the story of…
L’événement PASS KIDS EDUCATION À L’ENVIRONNEMENT Saint-Cyprien a été mis à jour le 2026-06-25 par OT DE SAINT CYPRIEN
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