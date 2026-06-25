PASS KIDS SENTIERS CREATIFS Rue Emile Zola Saint-Cyprien

Informations pratiques

Saint-Cyprien

PASS KIDS SENTIERS CREATIFS

Rue Emile Zola Collections de Saint-Cyprien Saint-Cyprien Pyrénées-Orientales

Tarif : 5 – 5 – 5

Tarif de base plein tarif

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-25 10:00:00

fin : 2026-08-25 12:00:00

Date(s) :

2026-08-25

Tous les mardis du mois d’août de 10h à 12h > Ateliers artistiques pour les enfants de 4 à 12 ans animés par une animatrice culturelle des Collections de Saint-Cyprien.

Mardi 25 août de 10h à 12h > Quand le ballon devient pinceau

Places limitées …

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Rue Emile Zola Collections de Saint-Cyprien Saint-Cyprien 66750 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 21 01 33

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English :

Every Tuesday in August from 10 a.m. to 12 p.m. > Art workshops for children ages 4–12 led by a cultural facilitator from the Collections de Saint-Cyprien.

Tuesday, August 25, from 10 a.m. to 12 p.m. > When a Balloon Becomes a Paintbrush

Limited space: …

L’événement PASS KIDS SENTIERS CREATIFS Saint-Cyprien a été mis à jour le 2026-06-25 par OT DE SAINT CYPRIEN