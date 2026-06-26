Informations pratiques

Font-Romeu-Odeillo-Via

PASSAGE DU TOUR DE FRANCE 6 JUILLET

84 Avenue Emmanuel Brousse Font-Romeu-Odeillo-Via Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06 14:00:00

fin : 2026-07-06 23:00:00

Date(s) :

2026-07-06

Vibrez au rythme du Tour de France ! Venez encourager les coureurs lors de leur passage et profiter des animations dans une ambiance festive et conviviale.

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84 Avenue Emmanuel Brousse Font-Romeu-Odeillo-Via 66120 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 30 68 30

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English :

Get into the spirit of the Tour de France! Come cheer on the riders as they pass by and enjoy the entertainment in a festive and friendly atmosphere.

L’événement PASSAGE DU TOUR DE FRANCE 6 JUILLET Font-Romeu-Odeillo-Via a été mis à jour le 2026-06-26 par OT DE FONT ROMEU