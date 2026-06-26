PASSAGE DU TOUR DE FRANCE 6 JUILLET Font-Romeu-Odeillo-Via
lundi 6 juillet 2026 · Font-Romeu-Odeillo-Via
Informations pratiques
Font-Romeu-Odeillo-Via
PASSAGE DU TOUR DE FRANCE 6 JUILLET
84 Avenue Emmanuel Brousse Font-Romeu-Odeillo-Via Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06 14:00:00
fin : 2026-07-06 23:00:00
Date(s) :
2026-07-06
Vibrez au rythme du Tour de France ! Venez encourager les coureurs lors de leur passage et profiter des animations dans une ambiance festive et conviviale.
.
84 Avenue Emmanuel Brousse Font-Romeu-Odeillo-Via 66120 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 30 68 30
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Get into the spirit of the Tour de France! Come cheer on the riders as they pass by and enjoy the entertainment in a festive and friendly atmosphere.
L’événement PASSAGE DU TOUR DE FRANCE 6 JUILLET Font-Romeu-Odeillo-Via a été mis à jour le 2026-06-26 par OT DE FONT ROMEU
À voir aussi à Font-Romeu-Odeillo-Via (Pyrénées-Orientales)
- PASSAGE DU TOUR DE FRANCE Font-Romeu-Odeillo-Via 6 juillet 2026
- INITIATION SLACKLINE 6 JUILLET Font-Romeu-Odeillo-Via 6 juillet 2026
- 105ᵉ TOURNOI DE TENNIS HOMOLOGUÉ VILLE DE FONT-ROMEU 7 JUILLET Font-Romeu-Odeillo-Via 7 juillet 2026
- ROMEUFONIES CONCERT VARIÉTÉS VENDREDI 10 JUILLET Font-Romeu-Odeillo-Via 10 juillet 2026
- COUPE D’EUROPE U19 DE RUGBY Font-Romeu-Odeillo-Via 11 juillet 2026