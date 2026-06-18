La Cavalerie

Passage du Tour ULM Jeunes

D 809 La Cavalerie Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-07-14

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-14

L’aérodrome du Larzac va accueillir 25 équipages, tous composés d’au moins un jeune.

Cet événement souhaite promouvoir la jeunesse et l’intergénérationnel. C’est une unique opportunité de voir autant d’ULM se poser en Aveyron.

Une restauration sera proposée sur place.

Entre 11h et 15h environ, à l’aérodrome Millau-Larzac .

D 809 La Cavalerie 12230 Aveyron Occitanie +33 5 65 72 89 78 contact@lesailesduviaduc.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Larzac Airfield will host 25 crews, each of which includes at least one young person.

L’événement Passage du Tour ULM Jeunes La Cavalerie a été mis à jour le 2026-06-18 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)