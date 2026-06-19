Passage secret Rendez-vous musical Montée du Souvenir Français Marseille 7e Arrondissement

Marseille 7e Arrondissement

Passage secret Rendez-vous musical

Mardi 23 juin 2026 à partir de 18h30.

Mercredi 24 juin 2026 à partir de 11h. Montée du Souvenir Français La Citadelle de Marseille Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-23 11:00:00

fin : 2026-06-24

Date(s) :

2026-06-23 2026-06-24

Une fenêtre sur un travail artistique en cours qui invite à plonger dans les secrets de la création.Familles

Dans le cadre de sa résidence à La Citadelle de Marseille, la compagnie Comme je l’entends, propose un nouveau cycle de rendez-vous ouverts au public.



Une fenêtre sur le travail en cours qui invite à plonger dans les secrets de la création.

Sorties de résidences, étapes de travail, avant-premières, impromptus musicaux, laboratoires participatifs les Passages secrets prennent chaque mois un format différent, comme autant de moments privilégiés d’écoute, de partage et d’échange.



Le temps d’une soirée ou d’un moment matinal, ces Passages secrets nous relient, bâtissant une communauté d’oreilles attentives au son et à la musique, rassemblée dans un site patrimonial d’exception. .

Montée du Souvenir Français La Citadelle de Marseille Marseille 7e Arrondissement 13007 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 81 07 17 38 passages@benjamindupe.com

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English :

A glimpse into an ongoing artistic project that invites you to delve into the secrets of the creative process.

L’événement Passage secret Rendez-vous musical Marseille 7e Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-16 par Ville de Marseille