Passages – Oiseaux et vie du littoral de la Côte d’Opale, La B!b, Dunkerque

Informations pratiques

Passages – Oiseaux et vie du littoral de la Côte d’Opale Samedi 3 octobre, 18h00 La B!b Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T18:00:00+02:00 – 2026-10-03T19:30:00+02:00

Fin : 2026-10-03T18:00:00+02:00 – 2026-10-03T19:30:00+02:00

Notre littoral est un lieu de passages. Entre les dunes, la mer, le port et les industries, des milliers d’oiseaux vont et viennent au rythme des saisons et des marées. Ils s’adaptent, parfois avec difficulté, parfois avec brio, à l’imposante présence humaine.

Passages, exposition de Hélène Cys, invite à porter un autre regard sur la richesse de la Côte d’Opale, à l’observer comme un territoire vivant et en perpétuel mouvement.

Le vernissage est constitué d’une visite guidée de l’exposition, d’une projection de courts-métrages sur les oiseaux du littoral et d’un échange avec l’artiste, suivi d’un moment convivial.

La B!b 2 Rue Benjamin Morel, 59140 Dunkerque, France Dunkerque 59140 Dunkerque Nord Hauts-de-France 0328282270 https://www.lesbalises.fr Imaginé avec les habitants, cet équipement culturel ne manque pas d’attrait avec ces multiples espaces et services proposés aux usagers…

Biblis en folie 2026

©ministère de la Culture