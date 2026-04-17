Passages Transfestival 2026 rue de la Citadelle Metz

Metz

Passages Transfestival 2026

rue de la Citadelle L’Esplanade Metz Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-05-14 00:00:00

fin : 2026-05-28

Date(s) :

2026-05-14

En 2026, Passages fête ses 15 ans à Metz et les 5 ans du Transfestival ! Passages Transfestival et le projet Musicophotographie viendront au printemps enrichir l’offre visuelle messine. Ces événements pluridisciplinaires mêlant musique, image et performance prolongeront la réflexion sur la perception et le mouvement.

Place à une nouvelle édition vibrante et engagée ! Passages Transfestival rayonne d’un bout à l’autre de la cité messine et vous transmet des nouvelles transculturelles du monde à travers les chants, danses, paroles et images d’artistes multiformes, toutes générations confondues. Plus festif que jamais, venez (re)découvrir le festival avec des propositions qui vous feront chavirer, tout en douceur, dans une autre dimension.Tout public

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rue de la Citadelle L’Esplanade Metz 57000 Moselle Grand Est +33 7 49 79 04 58

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English :

In 2026, Passages celebrates 15 years in Metz and 5 years of Transfestival! In spring, Passages Transfestival and the Musicophotographie project will enrich the visual offering in Metz. These multi-disciplinary events, combining music, image and performance, will extend our reflection on perception and movement.

Make way for a vibrant and committed new edition! Passages Transfestival radiates from one end of the city of Metz to the other, bringing you transcultural news from around the world through the songs, dances, words and images of multi-faceted artists from all generations. More festive than ever, come and (re)discover the festival with proposals that will gently sweep you into another dimension.

L’événement Passages Transfestival 2026 Metz a été mis à jour le 2026-04-13 par AGENCE INSPIRE METZ