Passe à la maison #1 Rencontre avec Lucia Sagradini en conversation avec Philippe Fangeaux, Saint-Bertrand-de-Comminges, Saint-Bertrand-de-Comminges

Passe à la maison #1 Rencontre avec Lucia Sagradini en conversation avec Philippe Fangeaux Jeudi 16 avril, 19h00 Saint-Bertrand-de-Comminges Haute-Garonne

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-16T19:00:00+02:00 – 2026-04-16T20:30:00+02:00

Fin : 2026-04-16T19:00:00+02:00 – 2026-04-16T20:30:00+02:00

Passe à la maison propose des temps artistiques à l’intérieur d’espaces domestiques. Pour ce premier rendez-vous de l’année, le centre d’art contemporain invite Lucia Sagradini à présenter son dernier ouvrage L’œil hanté. L’art en alerte, 1919-1983, en dialogue avec Philippe Fangeaux.

Considérer la puissance des images tout en cherchant à échapper à leur pouvoir, à l’asservissement tant de l’image que de celui ou de celle qui regarde. Toujours chercher, alerte, la dimension subversive des images. Tel est le sujet de cet essai. Regarder implique l’action de saisir l’image et de sortir de la passivité et de la contemplation, mêlant nos histoires, savoirs, et mêmes nos ignorances, pour donner un sens. Dans un monde où les modes virtuels construisent et appuient les fantasmagories du capitalisme, et où les images, leurs flux, participent activement à accroître la passivité des êtres, l’atonie, la peur et l’aliénation, la possibilité de comprendre que le regard est une action politique devient essentielle.

Lucia Sagradini est docteure en sociologie de l’art et de la culture, professeure d’histoire de l’art et de théorie à l’ESAD des Pyrénées (Tarbes).

Philippe Fangeaux est peintre, il enseigne la peinture à l’ESAD des Pyrénées (Tarbes).

Jauge limitée, sur réservation :

→ Adresse indiquée lors de la réservation : 05 62 00 15 93 / centredart@lachapelle-saint-jacques.com

→ Soirée sur le principe de l’auberge espagnole, chacun·e amène un plat à partager.

Saint-Bertrand-de-Comminges Saint-Bertrand-de-Comminges Saint-Bertrand-de-Comminges 31510 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://lachapelle-saint-jacques.com/activites/pam-rencontre-lucia-sagradini/ »}] [{« link »: « mailto:centredart@lachapelle-saint-jacques.com »}]

Pour ce premier rendez-vous de l’année, le centre d’art invite Lucia Sagradini à présenter son dernier ouvrage « L’œil hanté. L’art en alerte, 1919-1983 », en conversation avec Philippe Fangeaux.