TRAIL COMMINGEOIS Saint-Bertrand-de-Comminges dimanche 19 avril 2026.
Saint-Bertrand-de-Comminges Haute-Garonne
Début : 2026-04-19 08:00:00
fin : 2026-04-19 16:00:00
2026-04-19
2 courses organisées par l’AIGA St-Bertrand Valcabrère
– Le Mail du Hard 25km 1280 D+
– Le Mont Sec 15km 580m D+
Marché de producteurs et d’artisans Restauration sur place.
Inscriptions sur pyreneeschrono.fr.
Réservations pour le marché des producteurs 07.74.84.26.93;
Réservations repas 06.78.10.57.89. .
Saint-Bertrand-de-Comminges 31510 Haute-Garonne Occitanie
English :
2 races organized by AIGA St-Bertrand Valcabrère
– Le Mail du Hard 25km 1280 D+ (altitude gain)
– Le Mont Sec 15km 580m D+
Farmers’ and craftsmen’s market Catering on site.
German :
2 Läufe, die vom AIGA St-Bertrand Valcabrère organisiert werden
– Le Mail du Hard 25km 1280 D+
– Le Mont Sec 15km 580m D+
Bauern- und Handwerkermarkt Verpflegung vor Ort.
Italiano :
2 gare organizzate dall’AIGA St-Bertrand Valcabrère:
– Le Mail du Hard 25 km 1280 D+ (dislivello)
– Le Mont Sec 15km 580m D+ (oltre 5.000ft)
Mercato contadino e artigianale Ristorazione in loco.
Espanol :
2 carreras organizadas por la AIGA St-Bertrand Valcabrère
– Le Mail du Hard 25km 1280 D+ (desnivel)
– Le Mont Sec 15km 580m D+ (más de 5.000ft)
Mercado de agricultores y artesanos Restauración in situ.
