UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Toulouse

« Passejada amb Pèire Godolin », visite amb Avelina Fabre – Festival Occitania, Ostal d’Occitania (Tolosa), Toulouse

samedi 3 octobre 2026 · Ostal d'Occitania (Tolosa) · Toulouse

« Passejada amb Pèire Godolin », visite amb Avelina Fabre – Festival Occitania, Ostal d’Occitania (Tolosa), Toulouse

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Lieu
Ostal d'Occitania (Tolosa)
Adresse
11 rue Malcousinat 31000 Toulouse
Ville
31000 Toulouse
Département
Haute-Garonne

« Passejada amb Pèire Godolin », visite amb Avelina Fabre – Festival Occitania Samedi 3 octobre, 14h30 Ostal d’Occitania (Tolosa) Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T14:30:00+02:00 – 2026-10-03T16:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T14:30:00+02:00 – 2026-10-03T16:00:00+02:00

Ostal d’Occitania (Tolosa) 11 rue Malcousinat 31000 Toulouse Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « email », « value »: « contacte@festivaloccitania.com »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.festivaloccitania.com »}]
Festival Occitania 2026

Emilie Bosc – IEO 31

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