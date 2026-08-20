Informations pratiques

Passer à table : ce que l’acte de manger dit de nous avec Emilie Laystary Bibliothèque des Champs Libres – 5e étage Rennes Vendredi 9 octobre, 17h30 Ille-et-Vilaine

gratuit

Journaliste société, Émilie Laystary nous parle de l’acte de manger, à la fois quotidien et universel.

Car manger est autant un besoin physiologique qu’un geste culturel. Nos habitudes alimentaires révèlent nos manières d’être et nos modes de vie. Passons à table pour mieux le comprendre !

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En partenariat avec la Médiathèque Théodore Monod de Betton et suivie d’une séance de dédicaces. Dans le cadre de la Fête de la Science.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-10-09T17:30:00.000+02:00

Fin : 2026-10-09T18:30:00.000+02:00

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Bibliothèque des Champs Libres – 5e étage Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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