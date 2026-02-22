Passeurs de patrimoine C’est pas du Vélo ! Square Jean Jaurès Périgueux
Passeurs de patrimoine C'est pas du Vélo ! Square Jean Jaurès Périgueux samedi 30 mai 2026.
Square Jean Jaurès Parc Jean Jaurès Périgueux
2026-05-30
2026-05-30
2026-05-30
Ce spectacle tout public de la Compagnie Monde à Part est un hommage sportif, poétique et déjanté au Tour de France, à la frontière du conte, du théâtre et de la bidouille manipulée et videoprojetée.
55 min | Gratuit, dans le cadre de la Fête du vélo
RDV Parc Jean Jaurès*
Square Jean Jaurès Parc Jean Jaurès Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine
