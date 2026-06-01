Passeurs d’histoires spécial préhistoire, Muséum de Toulouse, Toulouse
Passeurs d’histoires spécial préhistoire, Muséum de Toulouse, Toulouse samedi 13 juin 2026.
Passeurs d’histoires spécial préhistoire Samedi 13 juin, 16h30 Muséum de Toulouse Haute-Garonne
Gratuit sans inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-13T16:30:00+02:00 – 2026-06-13T17:00:00+02:00
Fin : 2026-06-13T16:30:00+02:00 – 2026-06-13T17:00:00+02:00
En compagnie du Passeur d’Histoires, remontez le temps et (re)découvrez, au fil d’une sélection d’albums et de lectures multisensorielles, ce qu’était la vie au temps de la Préhistoire.
Une sélection documentaire en lien avec la Préhistoire est également à consulter à la Bibliothèque Cartailhac et à la Médiathèque jeunesse Pourquoi Pas ? aux horaires d’ouverture.
- Public enfant dès 3 ans
- Gratuit sans inscription
- Lieu de rdv : médiathèque jeunesse (1er étage)
- Merci de se présenter au point de rendez-vous 5 minutes avant le début de l’atelier
Muséum de Toulouse 35 allées Jules Guesde, 31000 Toulouse Toulouse 31400 Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Haute-Garonne Occitanie 05 67 73 84 84 https://museum.toulouse-metropole.fr/ Le Muséum de Toulouse se tient au carrefour du monde des sciences, de la culture, de la pédagogie, des enjeux et des questions de société. Il invite le visiteur à s’interroger sur son rapport au monde vivant qui l’entoure. Métro : ligne B – station Carmes ou Palais de Justice. Tramway : lignes T1 et T2 – arrêt Palais de Justice. Bus : Linéo 9 – arrêt Grand Rond
Animation de lecture jeune public dès 3 ans à la médiathèque jeunesse du Muséum. Dans le cadre des Journées Européennes de l’Archéologie 2026. JEA lectures
© Image générée par IA, Muséum de Toulouse
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