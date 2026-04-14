Pastoral Kino : village en images, Musée du Gévaudan, Mende

Pastoral Kino : village en images Samedi 23 mai, 21h00 Musée du Gévaudan Lozère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T21:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:15:00+02:00

Fin : 2026-05-23T21:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:15:00+02:00

Visite libre des expositions jusqu’à 21h, puis fermeture des étages pour laisser libre champ au spectacle dans la cour du musée.

–> 21h00 Ciné-concert « Pastoral Kino »

À partir de films d’archives amateur de montagne d’Occitanie, sur le rythme d’une saison, Pastoral Kino conte la vie d’un village en France au milieu du 20e siècle, avec ses fêtes, ses activités agricoles, son vivre ensemble. Une histoire collective appelant en chacun de nous une part de notre intime. Un spectacle captivant !

1h10 | gratuit | à partir de 8 ans | entrée libre dans la limite des places disponibles

Musée du Gévaudan 3 Rue de l’Epine, 48000 Mende, France Mende 48000 Lozère Occitanie +33466498585 http://www.musee-du-gevaudan.fr Géologie, paléontologie, archéologie, préhistoire et protohistoire des Causses, âge du fer, époque gallo-romaine, mérovingienne, arts et traditions populaires de la Lozère, art sacré, collections lapidaires (toutes époques). Beaux arts, art contemporain, histoire naturelle. Gare SNCF : 15 minutes à pieds. Gare routière : 10 minutes à pieds. Bus : Théophile Roussel, Aigues-Passes. Depuis Lyon : N 88 via Saint-Étienne, Le Puy-en-Velay. Depuis Montpellier ou Clermont-Ferrand : A 75, sortie 39.1 Mende / Chanac / Florac. Parking le plus proche : parking du Mazel (payant la semaine). Parking gratuit le plus proche : parking du Faubourg Montbel.

Visite libre des expositions jusqu’à 21h, puis fermeture des étages pour laisser libre champ au spectacle dans la cour du musée.

©Bocage