PATINOIRE DE FONT-ROMEU JEUDI 6 AOÛT Font-Romeu-Odeillo-Via
jeudi 6 août 2026 · Font-Romeu-Odeillo-Via
Informations pratiques
Font-Romeu-Odeillo-Via
PATINOIRE DE FONT-ROMEU JEUDI 6 AOÛT
3 Avenue Pierre de Coubertin Font-Romeu-Odeillo-Via Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 19:00:00
fin : 2026-08-06 22:00:00
Date(s) :
2026-08-06
Patinoire de Font-Romeu Soirée du jeudi
Profitez d’un moment de glisse et de convivialité à la patinoire de Font-Romeu !
À partir de maintenant, la patinoire vous accueille tous les jeudis de 19h à 20h pour une séance ouverte à tous. Que vous soyez débutant ou patineur confirmé, venez partager une heure de détente en famille, entre amis ou en solo dans une ambiance chaleureuse.
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3 Avenue Pierre de Coubertin Font-Romeu-Odeillo-Via 66120 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 30 68 30
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English :
Font-Romeu Ice Rink? Thursday Night
Enjoy some ice skating and good company at the Font-Romeu ice rink!
Starting now, the ice rink is open every Thursday from 7:00 p.m. to 8:00 p.m. for a session open to everyone. Whether you’re a beginner or an experienced skater, come enjoy an hour of relaxation with family, friends, or on your own in a warm and welcoming atmosphere.
L’événement PATINOIRE DE FONT-ROMEU JEUDI 6 AOÛT Font-Romeu-Odeillo-Via a été mis à jour le 2026-07-24 par OT DE FONT ROMEU
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