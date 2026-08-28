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AGENDA · Gundershoffen

Patinoire Gundershoffen

vendredi 11 décembre 2026 · Gundershoffen

Patinoire Gundershoffen

Informations pratiques

Début
vendredi 11 décembre 2026
Fin
vendredi 11 décembre 2026
Heure de début
16:00:00
Adresse
Rue du Maire Spiess
Ville
67110 Gundershoffen
Département
Bas-Rhin
Tarif

Gundershoffen

Patinoire

Rue du Maire Spiess Gundershoffen Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-12-11 16:00:00
fin : 2026-12-11

Date(s) :
2026-12-11 2026-12-12

Enfilez vos patins et venez glisser sur cette patinoire pure glace !
Enfilez vos patins et venez glisser sur cette patinoire pure glace !   .

Rue du Maire Spiess Gundershoffen 67110 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 72 91 03  mairie@gundershoffen.fr

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English :

Put on your skates and slide down this pure ice rink!

L’événement Patinoire Gundershoffen a été mis à jour le 2026-08-28 par Office de tourisme de l’Alsace Verte

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