Informations pratiques

Gundershoffen

Patinoire

Rue du Maire Spiess Gundershoffen Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-12-11 16:00:00

fin : 2026-12-11

Date(s) :

2026-12-11 2026-12-12

Enfilez vos patins et venez glisser sur cette patinoire pure glace !

Enfilez vos patins et venez glisser sur cette patinoire pure glace ! .

Rue du Maire Spiess Gundershoffen 67110 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 72 91 03 mairie@gundershoffen.fr

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English :

Put on your skates and slide down this pure ice rink!

L’événement Patinoire Gundershoffen a été mis à jour le 2026-08-28 par Office de tourisme de l’Alsace Verte