AGENDA · Bayonne
Patouille et Momo, les contes de la forêt, L’Atalante, Bayonne
mercredi 5 août 2026 · L'Atalante · Bayonne
Informations pratiques
Patouille et Momo, les contes de la forêt Mercredi 5 août, 16h15 L’Atalante Pyrénées-Atlantiques
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-05T16:15:00+02:00 – 2026-08-05T16:50:00+02:00
Fin : 2026-08-05T16:15:00+02:00 – 2026-08-05T16:50:00+02:00
Lectures proposées par la Médiathèque de Bayonne
L’Atalante 3-5 quai Amiral Sala, Bayonne Bayonne 64100 Saint-Esprit Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0541#showmovie?id=USL55 »}]
Little films festival – Programme de courts-métrages français.
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