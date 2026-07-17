Patouille et Momo, les contes de la forêt, L’Atalante, Bayonne

Informations pratiques

Patouille et Momo, les contes de la forêt Mercredi 5 août, 16h15 L’Atalante Pyrénées-Atlantiques

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-05T16:15:00+02:00 – 2026-08-05T16:50:00+02:00

Fin : 2026-08-05T16:15:00+02:00 – 2026-08-05T16:50:00+02:00

Lectures proposées par la Médiathèque de Bayonne

L’Atalante 3-5 quai Amiral Sala, Bayonne Bayonne 64100 Saint-Esprit Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0541#showmovie?id=USL55 »}]

Little films festival – Programme de courts-métrages français.