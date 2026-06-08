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PATOULAND HARIBO au Pla d’Adet SAINT LARY PLA D’ADET Saint-Lary-Soulan

PATOULAND HARIBO au Pla d’Adet SAINT LARY PLA D’ADET Saint-Lary-Soulan jeudi 27 août 2026.

Lieu : SAINT LARY PLA D'ADET

Adresse : Nouvelle place OT

Ville : 65170 Saint-Lary-Soulan

Département : Hautes-Pyrénées

Début : jeudi 27 août 2026

Fin : jeudi 27 août 2026

Heure de début : 10:30:00

Tarif : Gratuit

Saint-Lary-Soulan

PATOULAND HARIBO au Pla d’Adet

SAINT LARY PLA D’ADET Nouvelle place OT Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-27 10:30:00
fin : 2026-08-27 12:30:00

Date(s) :
2026-08-27

Le Patouland est un espace convivial et ludique pour les familles.
Tout au long de l’été, de nombreuses activités vous attendent, pour les tout-petits jusqu’aux plus grands draisiennes, jeux en bois, quads, ateliers créatifs, etc.

Patouland, c’est le lieu où s’amuser en famille !
Gratuit. Plateau école du Pla d’Adet   .

SAINT LARY PLA D’ADET Nouvelle place OT Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 50 81  info@saintlary.com

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English :

Patouland is a family-friendly playground.
All summer long, a wide range of activities awaits you, from toddlers to adults: draisiennes, wooden games, quads, creative workshops and more.

Patouland is the place for family fun!

L’événement PATOULAND HARIBO au Pla d’Adet Saint-Lary-Soulan a été mis à jour le 2026-06-05 par OT de St Lary|CDT65

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