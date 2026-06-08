PATOULAND HARIBO au village SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan

Saint-Lary-Soulan

PATOULAND HARIBO au village

SAINT-LARY-SOULAN Nouvelle place OT Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-25 16:00:00

fin : 2026-08-25 19:00:00

Date(s) :

2026-08-25

Le Patouland est un espace convivial et ludique pour les familles. Vous le retrouverez à Saint-Lary sur la nouvelle place à côté de l’office de tourisme.

Tout au long de l’été, de nombreuses activités vous attendent, pour les tout-petits jusqu’aux plus grands draisiennes, jeux de ballons, slackline, pêche aux canards, piscine à balles, dessins, etc.

Patouland, c’est le lieu où s’amuser en famille !

Gratuit. .

SAINT-LARY-SOULAN Nouvelle place OT Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 50 81 info@saintlary.com

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English :

Patouland is a family-friendly play area. You’ll find it in Saint-Lary on the new square next to the tourist office.

All summer long, a wide range of activities awaits you, from toddlers to adults: draisies, ball games, slackline, duck fishing, ball pool, drawing, etc.

Patouland is the place for family fun!

L’événement PATOULAND HARIBO au village Saint-Lary-Soulan a été mis à jour le 2026-06-01 par OT de St Lary|CDT65