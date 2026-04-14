Patrick Bruel – Alors regarde 35, Zénith de Nantes Métropole, Saint-Herblain

Patrick Bruel – Alors regarde 35 Samedi 7 novembre, 20h00 Zénith de Nantes Métropole Loire-Atlantique

39 € à 89 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-07T20:00:00+01:00 – 2026-11-07T22:00:00+01:00

Fin : 2026-11-07T20:00:00+01:00 – 2026-11-07T22:00:00+01:00

Concert

L’album « Alors regarde » vient de fêter ses 35 ans.

À l’occasion de ce bel anniversaire, Patrick Bruel nous donne rendez-vous pour un concert événement.

Flash-back sur cet album mythique et cette tournée inoubliable.

Après l’énorme engouement qu’a suscité la mise en vente des dates parisiennes, Patrick Bruel part en tournée en France, Suisse et Belgique en octobre et novembre 2026.

Tiens, si on se donnait rendez-vous… pour quelques soirées exceptionnelles dès l’automne 2026.

Zénith de Nantes Métropole Boulevard du Zénith, Saint-Herblain Saint-Herblain 44800 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.zenith-nantesmetropole.com/shows/PATRICK%20BRUEL-22174 »}]

Concert Zénith