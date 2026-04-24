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PATRICK BRUEL ZENITH LIMOGES METROPOLE Limoges

PATRICK BRUEL ZENITH LIMOGES METROPOLE Limoges

PATRICK BRUEL ZENITH LIMOGES METROPOLE Limoges samedi 14 novembre 2026.

Lieu : ZENITH LIMOGES METROPOLE

Adresse : 16, AVENUE JEAN MONNET

Ville : 87100 Limoges

Département : 87

Début : samedi 14 novembre 2026

Fin : samedi 14 novembre 2026

Heure de début : 20:00

PATRICK BRUEL Début : 2026-11-14 à 20:00. Tarif : – euros.

Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.

ZENITH LIMOGES METROPOLE 16, AVENUE JEAN MONNET 87100 Limoges 87

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