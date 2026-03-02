Patrick Chanfray Advienne que devra | Comédie des Volcans Comédie des Volcans Clermont-Ferrand
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Début : 2026-11-06 20:30:00
fin : 2026-11-06 21:50:00
2026-11-06
Venez voir Patrick Chanfray dans son spectacle Advienne que devra , le vendredi 6 novembre à 20h30 à la Comédie des Volcans.
Comédie des Volcans 15 boulevard Louis-Chartoire Clermont-Ferrand 63100 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 81 74 07 51 hello@comediedesvolcans.fr
Come and see Patrick Chanfray in his show Advienne que devra , on Friday November 6th at 8.30pm at the Comédie des Volcans.
