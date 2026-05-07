Patrick Ewen : rencontre & dédicace | festival Fabula Ferme de la Harpe – Au Parquet de Bal Rennes
Patrick Ewen : rencontre & dédicace | festival Fabula Ferme de la Harpe – Au Parquet de Bal Rennes dimanche 10 mai 2026.
Patrick Ewen : rencontre & dédicace | festival Fabula Ferme de la Harpe – Au Parquet de Bal Rennes Dimanche 10 mai, 18h00 Ille-et-Vilaine
Gratuit
Après son spectacle, Patrick Ewen propose une dédicace autour de « Là-bas dans les monts d’Arrée », livre audio et illustré.
À l’issue de son spectacle, **Patrick Ewen** propose une dédicace _autour de Là-bas dans les monts d’Arrée,_ un livre audio et illustré où le conteur prolonge notre expérience vécue pendant le spectacle : légendes, humour, musique, poésie…
Sur le village Fabula, à la Ferme de la Harpe
️ Dimanche 10 mai — 18h
En présence de la librairie **L’Encre de Bretagne**
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-05-10T18:00:00.000+02:00
Fin : 2026-05-10T19:00:00.000+02:00
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https://www.tisseursdecontes.fr/festival-fabula/
Ferme de la Harpe – Au Parquet de Bal avenue Charles et Raymonde Tillon 35000 Rennes Villejean – Beauregard Rennes 35000 Ille-et-Vilaine
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