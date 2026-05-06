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Patrick Ewen : rencontre & dédicace | festival Fabula Ferme de la harpe Rennes

Patrick Ewen : rencontre & dédicace | festival Fabula Ferme de la harpe Rennes

Patrick Ewen : rencontre & dédicace | festival Fabula Ferme de la harpe Rennes dimanche 10 mai 2026.

Lieu : Ferme de la harpe

Adresse : Avenue Charles-et-Raymonde-Tillon 35000 Rennes

Ville : 35064 Rennes

Département : Ille-et-Vilaine

Début : dimanche 10 mai 2026

Fin : dimanche 10 mai 2026

Tarif : Gratuit

Patrick Ewen : rencontre & dédicace | festival Fabula Ferme de la harpe Rennes Dimanche 10 mai, 18h00 Gratuit

Après son spectacle, Patrick Ewen propose une dédicace autour de « Là-bas dans les monts d’Arrée », livre audio et illustré.

À l’issue de son spectacle, **Patrick Ewen** propose une dédicace _autour de Là-bas dans les monts d’Arrée,_ un livre audio et illustré où le conteur prolonge notre expérience vécue pendant le spectacle : légendes, humour, musique, poésie…
Sur le village Fabula, à la Ferme de la Harpe
Dimanche 10 mai — 18h
En présence de la librairie **L’Encre de Bretagne**

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-05-10T18:00:00.000+02:00
Fin : 2026-05-10T19:00:00.000+02:00

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 https://www.tisseursdecontes.fr/festival-fabula/

Ferme de la harpe Avenue Charles-et-Raymonde-Tillon 35000 Rennes Nord – Saint-Martin Rennes 35064 Ille-et-Vilaine


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