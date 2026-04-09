[Rennes] L’atelier art et nature Potager des cultures, rue de Hongrie, 35200 Rennes Rennes Mercredi 6 mai, 15h00 Ille-et-Vilaine

Gratuit, sur inscription

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L’atelier art et nature favorise l’expression créative tout en sensibilisant à l’environnement. En utilisant des éléments naturels et en s’inspirant du milieu local, il encourage le respect du vivant, la conscience écologique et l’engagement citoyen. Il participe aux transitions en valorisant la sobriété, la récupération et le lien au territoire.

Il s’adresse à un public varié (enfants, jeunes, adultes, familles), sans prérequis artistiques. L’atelier est adaptable selon les âges et les capacités, gratuit et se déroule au Potager des Cultures de 15h à 16h30.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-06T15:00:00.000+02:00

Fin : 2026-05-06T16:30:00.000+02:00

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https://www.eventbrite.com/e/1980954005757?aff=oddtdtcreator

Potager des cultures, rue de Hongrie, 35200 Rennes rue de Hongrie, 35200 Rennes Le Blosne Rennes 35200 Ille-et-Vilaine



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