[Rennes] L’atelier art et nature Potager des cultures, rue de Hongrie, 35200 Rennes Rennes
[Rennes] L’atelier art et nature Potager des cultures, rue de Hongrie, 35200 Rennes Rennes mercredi 6 mai 2026.
[Rennes] L’atelier art et nature Potager des cultures, rue de Hongrie, 35200 Rennes Rennes Mercredi 6 mai, 15h00 Ille-et-Vilaine
Gratuit, sur inscription
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L’atelier art et nature favorise l’expression créative tout en sensibilisant à l’environnement. En utilisant des éléments naturels et en s’inspirant du milieu local, il encourage le respect du vivant, la conscience écologique et l’engagement citoyen. Il participe aux transitions en valorisant la sobriété, la récupération et le lien au territoire.
Il s’adresse à un public varié (enfants, jeunes, adultes, familles), sans prérequis artistiques. L’atelier est adaptable selon les âges et les capacités, gratuit et se déroule au Potager des Cultures de 15h à 16h30.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-05-06T15:00:00.000+02:00
Fin : 2026-05-06T16:30:00.000+02:00
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https://www.eventbrite.com/e/1980954005757?aff=oddtdtcreator
Potager des cultures, rue de Hongrie, 35200 Rennes rue de Hongrie, 35200 Rennes Le Blosne Rennes 35200 Ille-et-Vilaine
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