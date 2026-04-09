Lectures inspirantes Jeu de Paume Rennes
Lectures inspirantes Jeu de Paume Rennes mercredi 6 mai 2026.
Lectures inspirantes Jeu de Paume Rennes Mercredi 6 mai, 15h30 Ille-et-Vilaine
Le Jeu de Paume invite Zou lisons ! à venir lire. Avec leur grosse valise et leurs jolis tapis, Charlotte et Mathilde ont prévu pour vous une large gamme d’albums aux histoires inspirantes.
Le Jeu de Paume invite Zou lisons ! à venir lire. Avec leur grosse valise et leurs jolis tapis, Charlotte et Mathilde ont prévu pour vous une large gamme d’albums aux histoires inspirantes.
Un temps de lecture dans un cadre douillet pour lire ou vous faire lire de belles aventures.
Pour les enfants de 3 à 8 ans !
Entrée libre et gratuite
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-05-06T15:30:00.000+02:00
Fin : 2026-05-06T17:30:00.000+02:00
1
http://www.jeudepaumerennes.fr
Jeu de Paume 12, rue Saint-Louis, Rennes Centre Rennes 35706 Ille-et-Vilaine
contact@jeudepaumerennes.fr 02 21 02 22 40
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Rennes (Ille-et-Vilaine)
- Écrire et dire – Lecture-rencontre avec Marine Bachelot Nguyen MJC Grand Cordel Rennes 9 avril 2026
- Yoga du Rire : Chasse aux œufs Maison de Quartier de Villejean Rennes 9 avril 2026
- JAY-JAY JOHANSON CABARET BOTANIQUE Rennes 10 avril 2026
- AMY LONDON DANS J’ETAIS PAS PRETE COMEDIE DE RENNES Rennes 10 avril 2026
- « Qu’est-ce que l’IA ? » – Conférence introductive et historique par Guillaume Gravier Chambre de Métiers et de l’Artisanat Rennes 10 avril 2026