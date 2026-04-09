Lectures inspirantes Jeu de Paume Rennes Mercredi 6 mai, 15h30 Ille-et-Vilaine

Le Jeu de Paume invite Zou lisons ! à venir lire. Avec leur grosse valise et leurs jolis tapis, Charlotte et Mathilde ont prévu pour vous une large gamme d’albums aux histoires inspirantes.

Le Jeu de Paume invite Zou lisons ! à venir lire. Avec leur grosse valise et leurs jolis tapis, Charlotte et Mathilde ont prévu pour vous une large gamme d’albums aux histoires inspirantes.

Un temps de lecture dans un cadre douillet pour lire ou vous faire lire de belles aventures.

Pour les enfants de 3 à 8 ans !

Entrée libre et gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-06T15:30:00.000+02:00

Fin : 2026-05-06T17:30:00.000+02:00

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http://www.jeudepaumerennes.fr

Jeu de Paume 12, rue Saint-Louis, Rennes Centre Rennes 35706 Ille-et-Vilaine

contact@jeudepaumerennes.fr 02 21 02 22 40



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