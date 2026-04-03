PATRICK PIARD COMEDIE LE MANS Le Mans
PATRICK PIARD COMEDIE LE MANS Le Mans vendredi 16 octobre 2026.
PATRICK PIARD Début : 2026-10-16 à 21:00. Tarif : – euros.
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COMEDIE LE MANS 37 RUE NATIONALE 72000 Le Mans 72
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