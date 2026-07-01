« Patrimoine de la photographie » au château des ducs de Bretagne – musée d’histoire de Nantes, Château des ducs de Bretagne – musée d’histoire de Nantes, Nantes

Informations pratiques

« Patrimoine de la photographie » au château des ducs de Bretagne – musée d’histoire de Nantes 19 et 20 septembre Château des ducs de Bretagne – musée d’histoire de Nantes Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

« Patrimoine de la photographie » au Château des ducs de Bretagne – musée d’histoire de Nantes

Evénement phare de la rentrée, les Journées Européennes du Patrimoine et du Matrimoine sont consacrées cette année, en écho au Bicentenaire de la photographie, au « Patrimoine de la photographie ».

Le musée d’histoire de Nantes profite de ces deux jours exceptionnels pour ouvrir gratuitement ses portes au public, et inviter les visiteurs à découvrir les collections du musée sur cette thématique. Des rendez-vous seront proposés par l’équipe de médiation.

La célébration du bicentenaire constitue également l’opportunité de valoriser, en ligne sur le portail des collections, une partie du fonds de photographies anciennes du musée.

Celui-ci a en effet la chance de conserver des témoignages rares de la naissance de ce nouveau mode de représentation : quatre daguerréotypes datant de l’année suivant la divulgation du procédé par Louis-Jacques-Mandé Daguerre en 1839. De nombreuses autres photographies témoignent de l’évolution rapide des techniques liées à ce nouveau médium dans la seconde partie du 19e siècle. L’ensemble de ces supports permet aujourd’hui encore de dresser un portrait réaliste et sensible de la ville et de ses habitants depuis le début des années 1840.

Retrouvez le portail des collections : www.chateaunantes.fr

Château des ducs de Bretagne – musée d’histoire de Nantes 4 Place Marc Elder, 44000 Nantes, France Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire +33811464644 https://www.chateaunantes.fr [{« link »: « http://www.chateaunantes.fr »}] Au cœur du quartier médiéval de Nantes, découvrez le Château des ducs de Bretagne, site emblématique de la ville, construit à la fin du XVe siècle par François II et sa fille Anne de Bretagne.

La forteresse abrite un palais résidentiel aux façades raffinées avec ses loggias Renaissance. La cour, les remparts et les jardins des douves sont en accès libre.

De nombreuses visites sont proposées pour découvrir ce monument et son musée d’histoire résolument contemporain ! Tramway : ligne 1 – arrêt de tramway Duchesse Anne. Busway : ligne 4 – arrêt Duchesse Anne – Foch Cathédrale. Bus : lignes 54 et C3 – arrêts Gare Sud et Lieu Unique.

« Patrimoine de la photographie » au Château des ducs de Bretagne – musée d’histoire de Nantes

©Daguerréotype, Les quais de Nantes, entre 1839 et 1840, Lamoré-Forest, Henri, Château des ducs de Bretagne – musée d’histoire de Nantes