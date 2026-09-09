Patrimoine [en mouvement] à la Bastide du Jas, Jardins de la Bastide du Jas de Bouffan, Aix-en-Provence

Informations pratiques

Patrimoine [en mouvement] à la Bastide du Jas Samedi 19 septembre, 11h00, 15h30 Jardins de la Bastide du Jas de Bouffan Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

LE CIRQUE, DE FONTAINE EN FONTAINE ⛲️

Parcours artistique à la Bastide du Jas de Bouffan

Et si vous découvriez la Bastide du Jas de Bouffan autrement ?

Exceptionnellement ouverte dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, cette demeure emblématique, intimement liée à l’histoire de Paul Cézanne, devient le décor d’une déambulation de cirque contemporain.

Entre jardins, bassins et chemins, trois artistes investissent le domaine avec des propositions imaginées pour dialoguer avec ce lieu si particulier. Les corps, les agrès et les objets répondent à l’architecture, aux arbres, à l’eau et aux perspectives de la Bastide, dans un parcours entre équilibre, mouvement et vertige.

✨ AU PROGRAMME

Roberto Stellino — Cie Lasken Fallen

Bambouin — Corde souple

Une corde souple, des bambous et un agrès instable sur lequel Roberto Stellino multiplie les points d’appui et les positions inattendues. Rarement là où on l’attend, son corps se penche, s’accroche et défie la gravité. Une recherche d’équilibre inventive, traversée par le goût du jeu.

Chiara Gauvin

Roue Cyr

Un duo dansé par l’artiste et sa Roue Cyr, un grand cercle métallique à l’intérieur duquel le corps tourne et se déplace. À travers le mouvement circulaire, l’artiste se laisse distraire, dévie, puis change de perspective. La roue devient une véritable partenaire de pensée et fait naître une danse spontanée, en perpétuel déséquilibre.

Viola Dix

Rola bola et équilibres sur objets

Planche, rouleaux et objets du quotidien deviennent de nouveaux terrains d’instabilité et de prouesse. Viola Dix explore le déséquilibre avec fantaisie et humour, dans une écriture précise, joyeuse et contemporaine où chaque objet ouvre un nouvel espace de jeu.

Pensé comme une création in situ, ce parcours invite à ralentir, à suivre les artistes d’une halte à l’autre et à porter un regard nouveau sur les paysages de la Bastide du Jas de Bouffan.

Ces spectacles sont présentés dans le cadre de la Biennale d’art et de culture d’Aix-en-Provence et des Journées européennes du patrimoine.

Jardins de la Bastide du Jas de Bouffan 4 Rue de Valcros, 13090 Aix-en-Provence Aix-en-Provence 13090 Jas de Bouffan Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://hub-ciam.shop.secutix.com/content »}]

LE CIRQUE, DE FONTAINE EN FONTAINE ⛲️

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