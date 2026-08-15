Patrimoine [en mouvement] à la Roque d’Anthéron, Abbaye de Silvacane, La Roque-d’Anthéron
dimanche 20 septembre 2026 · Abbaye de Silvacane · La Roque-d'Anthéron
Informations pratiques
Patrimoine [en mouvement] à la Roque d’Anthéron Dimanche 20 septembre, 11h00, 15h30 Abbaye de Silvacane Bouches-du-Rhône
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00
PATRIMOINE [EN MOUVEMENT]
Le temps d’un week-end, le cirque s’invite là où on ne l’attend pas.
Pour les Journées Européennes du Patrimoine, des artistes investissent l’abbaye de Silvacane, joyau cistercien de La Roque d’Anthéron. Une déambulation d’une heure, de tableau en tableau, portée par trois univers qui jouent avec l’équilibre, la fragilité et la matière : Viola Dix au rola bola, la Cie Lassen Fallen au fil mou, et la Compagnie Sombra au jonglage.
Patrimoine [en mouvement] est un prélude gratuit au festival Jours [et nuits] de cirque(s), un rendez-vous pour poser un autre regard sur la pierre et le mouvement.
Abbaye de Silvacane 183 route de l’Abbaye, 13640 La Roque-d’Anthéron, France La Roque-d’Anthéron 13640 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 0442504169 https://abbaye-silvacane.com [{« type »: « link », « value »: « https://hub-ciam.shop.secutix.com/content »}] Dès 1144, des moines venus de l’abbaye de Morimond, fille de Cîteaux, s’entendent avec la famille des Baux pour s’installer sur un lieu appelé “Silva Cana” (forêt de roseaux). Parking gratuit et sous vidéo surveillance.
PATRIMOINE [EN MOUVEMENT]
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