Patrimoine en mouvement : CONSTRUIRE UN AVENIR DURABLE, Abbaye de Cluny, Cluny

Informations pratiques

Patrimoine en mouvement : CONSTRUIRE UN AVENIR DURABLE 19 et 20 septembre Abbaye de Cluny Saône-et-Loire

| Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte | Vêtements chauds à prévoir | Événement non accessible aux personnes à mobilité réduite | Billets non remboursables (sauf annulation de notre part) | Tarifs : 11 euros et gratuit pour les – de 26 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Coup de projecteur sur le patrimoine et ses acteurs !

Le Farinier médiéval de l’abbaye de Cluny ouvre ses portes à la Cité de l’architecture et du patrimoine, à Paris (École de Chaillot) pour une exposition inédite ! Elle expose les carnets de dessins, maquettes, photographies, outillages, matériaux et vidéos de leurs architectes au service des monuments historiques, sous la charpente en chêne du Moyen Âge du Farinier.

Découvrez ce que sont les métiers du patrimoine bâti et notamment celui d’architecte des bâtiments de France à travers des exemples de restaurations réalisées en Bourgogne-Franche-Comté ! Leurs analyses révèlent toute la complexité du lieu, illustrées par de magnifiques planches de dessins restituant la richesse architecturale étudiée.

Une exposition conçue et réalisée par la Cité de l’architecture et du patrimoine avec la Fondation du patrimoine – Rdv à l’abbaye de Cluny du 11 septembre au 20 novembre 2026.

Abbaye de Cluny Rue du 11 Aout 1944, 71250 Cluny, France Cluny 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 0385591593 http://www.cluny-abbaye.fr Bâtiments abbatiaux, y compris le palais du pape Gélase et la tour du vieux moulin du XVIIe siècle.

Coup de projecteur sur le patrimoine et ses acteurs !

Lantenne-Vertière (Doubs), reconversion du presbytère, Rachel Amiot et Vincent Lombard, architectes © Mathieu Noël, Architectures Amiot-Lombard