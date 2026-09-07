Patrimoine en péril : entre mythes et traditions, Cité internationale universitaire de Paris – Fondation suisse, Paris

Informations pratiques

Patrimoine en péril : entre mythes et traditions 19 et 20 septembre Cité internationale universitaire de Paris – Fondation suisse Paris

Gratuit | Dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

La Fondation suisse s’est inspirée de la thématique « Patrimoine en péril : raviver, résister, réimaginer », elle propose deux projections de films documentaires qui parlent de traditions en voie de disparition ou de mythes toujours vivants et qui aborderont cette thématique avec une touche d’humour.

Samedi 19 septembre | 16h

Projection de American Yodel, réalisé par Tristan Miquel (2024/25 – durée : 60 mn).

Ce documentaire propose un voyage sur les traces des anabaptistes suisses immigrés aux États-Unis dès la fin du 17e siècle. Les communautés anabaptistes ont fondé des villes aux noms évocateurs comme Berne et Geneva dans l’Indiana ou Zurich. Le documentaire explore la façon dont ces communautés ont préservé leur héritage suisse. « American Yodel » offre un regard à la fois informatif, drôle et émouvant sur ces communautés issues de l’immigration suisse, leur histoire, leurs traditions et leur adaptation à la vie américaine.

Dimanche, 20 septembre | 16h

Projection de La Suisse à l’âge du Fer : les Helvètes, un mythe sous la loupe, réalisé par Philippe Nicolet (2025 – durée : 52 mn).

Les Helvètes ont façonné l’identité de la Suisse. Mais des découvertes récentes montrent que ces Helvètes n’arrivent sur le plateau suisse qu’au 1er siècle avant notre ère et songent à repartir aussitôt pour émigrer dans le sud-ouest de la Gaule. Le rôle des Helvètes et les origines de la Confœderatio Helvetica seront donc réexaminés au fil du film.

Info + : https://www.citescope.fr/evenement/patrimoine-en-peril-entre-mythes-et-traditions/

Cité internationale universitaire de Paris – Fondation suisse 7K boulevard Jourdan 75014 Paris Paris 75014 Quartier du Parc-de-Montsouris Paris Île-de-France [{« link »: « https://www.citescope.fr/evenement/patrimoine-en-peril-entre-mythes-et-traditions/ »}]

La Fondation suisse s’est inspirée de la thématique « Patrimoine en péril : raviver, résister, réimaginer », elle propose deux projections de films documentaires qui parlent de traditions en voie de ou…

© American Yodel / La Suisse à l’âge du Fer : les Helvètes, un mythe sous la loupe