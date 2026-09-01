Informations pratiques

Arboussols

PATRIMOINE EN PÉRIL : RAVIVER, RÉSISTER, RÉ-IMAGINER

Arboussols Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Le prieuré de Marcevol vous invite à la découverte de son patrimoine bâti et des savoir-faire liés à sa sauvegarde. Rendez-vous au prieuré à 14 h.

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Arboussols 66320 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 05 24 25 prieuredemarcevol@free.fr

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English :

The prior of Marcevol invites you to discover its architectural heritage and the skills involved in preserving it. Meet at the priory at 2:00 p.m.

L’événement PATRIMOINE EN PÉRIL : RAVIVER, RÉSISTER, RÉ-IMAGINER Arboussols a été mis à jour le 2026-08-18 par OTI CONFLENT CANIGO