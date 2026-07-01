Patrimoine en poésie : appartement patrimonial de la cité-jardin de Suresnes, Place Stalingrad, Suresnes

Informations pratiques

Patrimoine en poésie : appartement patrimonial de la cité-jardin de Suresnes Samedi 19 septembre, 15h30 Place Stalingrad Hauts-de-Seine

Limité à 12 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Dans le cadre de l’exposition Les Cités-jardins, une utopie habitée et de l’opération Patrimoine en poésie, le MUS, en partenariat avec le Labo des histoires, vous propose de libérer votre imagination en participant à un atelier d’écriture !

Les enfants de 8 à 12 ans pourront participer au jeu-concours organisé par la région Île-de-France en soumettant leurs productions au jury.

Place Stalingrad Place Stalingrad Suresnes Suresnes 92150 Quartier Cité-Jardins Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 01 41 18 37 37 »}, {« type »: « email », « value »: « mus@ville-suresnes.fr »}] [{« link »: « https://www.iledefrance.fr/decouvrir-la-richesse-du-patrimoine/patrimoines-en-poesie »}, {« link »: « https://labodeshistoires.com/ »}]

Atelier d’écriture

© Région Ile-de-France