Patrimoine en visite au plateau de Saugué visite culturelle et rencontre avec une technicienne de l’environnement animatrice des sites Natura 2000 RDV place de la mairie et de l’église de Gèdre Gavarnie-Gèdre

Gavarnie-Gèdre

Secrets de villages au plateau de Saugué visite culturelle et rencontre avec une technicienne de l’environnement animatrice des sites Natura 2000

RDV place de la mairie et de l’église de Gèdre GEDRE Gavarnie-Gèdre Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 09:45:00

fin : 2026-07-17 12:00:00

Date(s) :

2026-07-17

De Gèdre au plateau du Saugué paysages naturels et culturels, du bourg villageois à la zone de granges foraines, face au cirque de Gavarnie.

Balade familiale et culturelle animée par une guide conférencière et une animatrice Natura 2000.

Inscription en ligne ou dans les Offices de Tourisme des Vallées de Gavarnie.

Sortie limitée à 30 personnes.

Annulation en cas de mauvais temps. .

RDV place de la mairie et de l’église de Gèdre GEDRE Gavarnie-Gèdre 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 97 00 25

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English :

From Gèdre to the Saugué plateau: natural and cultural landscapes, from village to fairground barns, facing the Gavarnie cirque.

L’événement Secrets de villages au plateau de Saugué visite culturelle et rencontre avec une technicienne de l’environnement animatrice des sites Natura 2000 Gavarnie-Gèdre a été mis à jour le 2026-04-17 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65