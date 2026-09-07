Patrimoine & Multimédia, Musée archéologique de Fréjus, Fréjus
samedi 19 septembre 2026 · Musée archéologique de Fréjus · Fréjus
Informations pratiques
Patrimoine & Multimédia 19 et 20 septembre Musée archéologique de Fréjus Var
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Par le biais d’un dispositif holographique et de casques de réalité virtuelle, pénétrez au cœur du patrimoine archéologique de Fréjus…
Restitution 3D d’un moulin hydraulique romain
Visite virtuelle de la crypte archéologique du vivier romain
Restitution holographique du casque de Minerve
Film d’animation holographique autour d’un cadran solaire romain
Visite virtuelle d’une pièce d’un domus romaine (fouille de l’îlot Camelin)
Musée archéologique de Fréjus Place du Docteur CALVINI, 83600 Fréjus, France Fréjus 83600 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33494521578 https://www.ville-frejus.fr/fr/decouvrir-et-sortir/histoire-et-patrimoine/musees-et-monuments/musee-archeologique Le musée présente des collections archéologiques provenant du territoire de Fréjus. La muséographie s’articule autour des thèmes propres à la ville antique de Forum Julii : les ateliers de potiers et la production de céramiques, l’habitat à travers l’évocation de la maison romaine de la place Formigé ; enfin, le monde des morts est illustré par deux nécropoles mises au jour lors de fouilles entre 1983 et 1987. Une salle est consacrée au lapidaire dont la pièce principale est l’Hermès bicéphale devenu le symbole de la ville de Fréjus. Dans cette pièce se trouve également la mosaïque polychrome dite « de la panthère ». La salle d’accueil présente une maquette de la ville antique et la diffusion d’un film avec des reconstitutions en 3D des principaux monuments de Forum Julii. Parking Place Vernet
Par le biais d’un dispositif holographique et de casques de réalité virtuelle, pénétrez au cœur du patrimoine archéologique de Fréjus…
© Ville de Fréjus / Edikom
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