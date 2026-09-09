Patrimoine réinventé à la Citadelle de Marseille, Citadelle de Marseille, Marseille

Informations pratiques

Patrimoine réinventé à la Citadelle de Marseille 19 et 20 septembre Citadelle de Marseille Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

ACTA VISTA, BAO Formation et la Citadelle de Marseille vous invitent pour deux jours de découverte, rencontres et expériences entre patrimoine réinventé et valorisation des métiers de la restauration.

Citadelle de Marseille Rampe saint maurice, 13007 Marseille, France Marseille 13007 Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 0491727900 https://citadelledemarseille.org Sur la rive sud de l’entrée du vieux-port, le fort Saint-Nicolas surplombe la ville en vis à vis du fort Saint-Jean. Son histoire est intimement liée à celle de Marseille, elle couvre près de 4 siècles d’histoire marquée par des événements significatifs, reflétant les évolutions politiques, militaires et sociales de la ville.

Alors que ce fort militaire est fermé depuis 360 ans au public, nous ouvrons progressivement ses portes de manière pérenne. La première grande étape voit nos Jardins accueillir voisins, marseillais et touristes depuis mai 2024.

Notre ambition ? Restaurer et transformer ce fort militaire défensif en un lieu de vie, de création et de culture; un tiers-lieu patrimonial de créations et d’innovations. En voiture : Par l’autoroute A55 ou A7 – Sortie Vieux-Port direction Pharo / Les plages. Parkings publics : Q-Park Pharo / Indigo Vieux-Port la Criée. Métro : Ligne 1 – Arrêt Métro Vieux-Port (15 minutes à pied). Bus : Ligne 82, 82S et 83 – Arrêt Fort St Nicolas. LeVélo : Station Livon Vieux-Port.

ACTA VISTA, BAO Formation et la Citadelle de Marseille vous invitent pour deux jours de découverte, rencontres et expériences entre patrimoine réinventé et valorisation des métiers de la restauration.

©CLAP Productions