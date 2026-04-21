Patrimoines à savourer dans le parc du château de la Huberdière à Nazelles-Négron Nazelles-Négron
Patrimoines à savourer dans le parc du château de la Huberdière à Nazelles-Négron Nazelles-Négron vendredi 14 août 2026.
Nazelles-Négron
Patrimoines à savourer dans le parc du château de la Huberdière à Nazelles-Négron
Val de Vaugadeland Nazelles-Négron Indre-et-Loire
Tarif : 12 – 12 – EUR
12
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 18:00:00
fin : 2026-08-14 19:45:00
Date(s) :
2026-08-14
Le Pays d’art et d’histoire Loire Touraine vous propose de nombreuses actions de découverte des patrimoines tout au long de l’année !
Vous êtes en Pays d’art et d’histoire !
Suivez notre guide dans la visite exceptionnelle d’un site privé spécialement ouvert pour l’occasion, puis dégustez de délicieux produits locaux dans un cadre privilégié !
CHÂTEAU DE LA HUBERDIÈRE
Nazelles-Négron
En plein cœur de la nature, à l’orée de la forêt et au bord de l’eau, venez savourez la Dolce Vita en Touraine !
www.chateaudelahuberdiere.com
Durée 1h45 environ.
Cette action vous est proposée par le Pays d’art et d’histoire Loire Touraine.
RÉSERVATION OBLIGATOIRE NOMBRE DE PLACES LIMITÉ ! 12 .
Val de Vaugadeland Nazelles-Négron 37530 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 57 30 83 contacts@paysloiretouraine.fr
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English :
The Pays d?art et d?histoire Loire Touraine offers a wide range of heritage discovery activities throughout the year!
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L’événement Patrimoines à savourer dans le parc du château de la Huberdière à Nazelles-Négron Nazelles-Négron a été mis à jour le 2026-04-21 par ADT 37