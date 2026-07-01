Visite libre de l’église, Église paroissiale Saint-Pierre de Nazelles, Nazelles-Négron
samedi 19 septembre 2026 · Église paroissiale Saint-Pierre de Nazelles · Nazelles-Négron
Informations pratiques
Visite libre de l’église 19 et 20 septembre Église paroissiale Saint-Pierre de Nazelles Indre-et-Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Visite libre de l’église Saint Pierre de Nazelles.
Église paroissiale Saint-Pierre de Nazelles 34 Rue Jean Moulin, 37530 Nazelles-Négron, France Nazelles-Négron 37530 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire De l’église romane il reste le mur nord, de même que le portail occidental, abrité par le clocher du XVIe siècle. L’édifice fut agrandi au XVIe siècle et se compose d’une nef rectangulaire couverte en carène de navire. Le chevet plat est éclairé de trois hautes fenêtres en arc brisé à remplage flamboyant. La porte d’entrée actuelle est Renaissance, et présente une clé et des chapiteaux de pilastres sont sculptés.
Visite libre de l’église Saint-Pierre de Nazelles
©DelphineHissette
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