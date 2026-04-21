Nazelles-Négron

Patrimoine et savoir-faire Nazelles et Lestra

Rue Louis Viset Nazelles-Négron Indre-et-Loire

Tarif : 7 – 7 – EUR

7

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 10:30:00

fin : 2026-08-12 12:30:00

Date(s) :

2026-08-12

Le Pays d’art et d’histoire Loire Touraine vous propose de nombreuses actions de découverte des patrimoines tout au long de l’année !

Vous êtes en Pays d’art et d’histoire !

Le Pays d’art et d’histoire Loire Touraine met les savoir-faire à l’honneur ! Après la découverte de l’histoire d’un bourg ou d’un quartier, rencontrez des passionnés dans leur entreprise ou leur atelier.

LESTRA

Nazelles-Négron

C’est en 1914 que la belle histoire de LESTRA débute celle d’un manufacturier de plumes et duvets spécialisé dans la fabrication d’oreillers et d’édredons. Après la Seconde Guerre mondiale, l’usine s’installe à Nazelles-Négron. Elle ne cesse, depuis lors, d’innover pour le bien-être des dormeurs et des sportifs. L’entreprise tourangelle a un magasin d’usine ouvert au public.

www.lestra.com

RDV devant la mairie de Nazelles

Durée 2h environ

Cette action vous est proposée par le Pays d’art et d’histoire Loire Touraine.

RÉSERVATION OBLIGATOIRE NOMBRE DE PLACES 7 .

Rue Louis Viset Nazelles-Négron 37530 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 57 30 83 contacts@paysloiretouraine.fr

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English :

The Pays d?art et d?histoire Loire Touraine offers a wide range of heritage discovery activities throughout the year!

You’re in the Pays d’art et d’histoire!

L’événement Patrimoine et savoir-faire Nazelles et Lestra Nazelles-Négron a été mis à jour le 2026-04-21 par ADT 37