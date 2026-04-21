Patrimoine et savoir-faire Nazelles et Lestra Nazelles-Négron
Patrimoine et savoir-faire Nazelles et Lestra Nazelles-Négron mercredi 12 août 2026.
Nazelles-Négron
Patrimoine et savoir-faire Nazelles et Lestra
Rue Louis Viset Nazelles-Négron Indre-et-Loire
Tarif : 7 – 7 – EUR
7
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 10:30:00
fin : 2026-08-12 12:30:00
Date(s) :
2026-08-12
Le Pays d’art et d’histoire Loire Touraine vous propose de nombreuses actions de découverte des patrimoines tout au long de l’année !
Vous êtes en Pays d’art et d’histoire !
Le Pays d’art et d’histoire Loire Touraine met les savoir-faire à l’honneur ! Après la découverte de l’histoire d’un bourg ou d’un quartier, rencontrez des passionnés dans leur entreprise ou leur atelier.
LESTRA
Nazelles-Négron
C’est en 1914 que la belle histoire de LESTRA débute celle d’un manufacturier de plumes et duvets spécialisé dans la fabrication d’oreillers et d’édredons. Après la Seconde Guerre mondiale, l’usine s’installe à Nazelles-Négron. Elle ne cesse, depuis lors, d’innover pour le bien-être des dormeurs et des sportifs. L’entreprise tourangelle a un magasin d’usine ouvert au public.
www.lestra.com
RDV devant la mairie de Nazelles
Durée 2h environ
Cette action vous est proposée par le Pays d’art et d’histoire Loire Touraine.
RÉSERVATION OBLIGATOIRE NOMBRE DE PLACES 7 .
Rue Louis Viset Nazelles-Négron 37530 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 57 30 83 contacts@paysloiretouraine.fr
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English :
The Pays d?art et d?histoire Loire Touraine offers a wide range of heritage discovery activities throughout the year!
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L’événement Patrimoine et savoir-faire Nazelles et Lestra Nazelles-Négron a été mis à jour le 2026-04-21 par ADT 37
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