Nazelles-Négron

Nazelles en fête

Nazelles-Négron Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-07-03

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-03

La ville de Nazelles-Négron organise un week-end festif au centre-socio culturel et au parc des Courvoyeurs le 3, 4 et 5 Juillet 2026.

Dans le cadre de Nazelles en fête , la ville de Nazelles-Négron organise un week end festif les 3, 4 et 5 Juillet 2026.

Au programme randonnée pédestre, concerts, repas avec animation musicale, balade aux lampions, feu d’artifice et brocante.

Programme détaillé sur le site https://www.nazellesnegron.fr/agenda-de-la-commune/detailevenement/441/-/nazelles-negron-en-fete .

Nazelles-Négron 37530 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 23 71 71

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English : Nazelles en fête

The town of Nazelles-Négron is organizing a festive weekend at the community center and Courvoyeurs Park on July 3, 4, and 5, 2026.

L’événement Nazelles en fête Nazelles-Négron a été mis à jour le 2026-06-04 par OFFICE AMBOISE