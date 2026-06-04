Nazelles en fête Nazelles-Négron
Nazelles en fête Nazelles-Négron vendredi 3 juillet 2026.
Nazelles-Négron
Nazelles en fête
Nazelles-Négron Indre-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-07-03
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-07-03
La ville de Nazelles-Négron organise un week-end festif au centre-socio culturel et au parc des Courvoyeurs le 3, 4 et 5 Juillet 2026.
Dans le cadre de Nazelles en fête , la ville de Nazelles-Négron organise un week end festif les 3, 4 et 5 Juillet 2026.
Au programme randonnée pédestre, concerts, repas avec animation musicale, balade aux lampions, feu d’artifice et brocante.
Programme détaillé sur le site https://www.nazellesnegron.fr/agenda-de-la-commune/detailevenement/441/-/nazelles-negron-en-fete .
Nazelles-Négron 37530 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 23 71 71
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English : Nazelles en fête
The town of Nazelles-Négron is organizing a festive weekend at the community center and Courvoyeurs Park on July 3, 4, and 5, 2026.
L’événement Nazelles en fête Nazelles-Négron a été mis à jour le 2026-06-04 par OFFICE AMBOISE