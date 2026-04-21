Nazelles-Négron

Patrimoines à savourer dans le parc du château de Perreux à Nazelles-Négron

36 Rue de Pocé Nazelles-Négron Indre-et-Loire

Tarif : 12 – 12 – EUR

12

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 18:00:00

fin : 2026-07-03 19:45:00

Date(s) :

2026-07-03

Le Pays d’art et d’histoire Loire Touraine vous propose de nombreuses actions de découverte des patrimoines tout au long de l’année !

Vous êtes en Pays d’art et d’histoire !

Suivez notre guide dans la visite exceptionnelle d’un site privé spécialement ouvert pour l’occasion, puis dégustez de délicieux produits locaux dans un cadre privilégié !

CHÂTEAU DE PERREUX

Nazelles-Négron

Cette ancienne maison de maître située à flanc de coteau a été transformée en château au XIXe siècle. Au milieu du XXe siècle, la propriété a reçu les enfants des employés de la Compagnie Transatlantique puis des habitants de la ville d’Asnières-sur- Seine afin de leur faire goûter aux joies de la vie à la campagne durant les vacances d’été…

Parking en contrebas du site

Durée 1h45 environ

www.chateaudeperreux.fr

Cette action vous est proposée par le Pays d’art et d’histoire Loire Touraine.

RESERVATION OBLIGATOIRE NOMBRE DE PLACES LIMITÉ ! 12 .

36 Rue de Pocé Nazelles-Négron 37530 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 57 30 83 contacts@paysloiretouraine.fr

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English :

The Pays d?art et d?histoire Loire Touraine offers a wide range of heritage discovery activities throughout the year!

You’re in the Pays d’art et d’histoire!

L’événement Patrimoines à savourer dans le parc du château de Perreux à Nazelles-Négron Nazelles-Négron a été mis à jour le 2026-04-21 par ADT 37