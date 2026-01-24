Patrimoines et moi Observe et fabrique ton jardin en LEGO Rue Mathieu Lalanne Pau

Patrimoines et moi Observe et fabrique ton jardin en LEGO

Rue Mathieu Lalanne Musée des beaux-arts Pau Pyrénées-Atlantiques

À l’aide de briques LEGO, imagine et construis une ville pour comprendre comment s’organisent les bâtiments, les

rues et les espaces publics. Un atelier ludique et collaboratif pour découvrir les principes de l’urbanisme et de la construction de la ville. .

Rue Mathieu Lalanne Musée des beaux-arts Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 27 33 02 accueil.musee@ville-pau.fr

English : Patrimoines et moi Observe et fabrique ton jardin en LEGO

